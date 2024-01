Katja Lange-Müller: Drehtür

„Drehtür“ führt mitten hinein in aktuelle Politik, in die Debatte um Mitmenschlichkeit im Allgemeinen und Flüchtlingshilfe im Konkreten, sowenig die Autorin dies planen konnte (dazu schreibt sie viel zu langsam) oder gar bezweckte. Und doch ist die zeitliche Evidenz etwas mehr als schierer Zufall. Sie ist auch der Ertrag einer skrupulösen Stoffwahl und Arbeitsweise.“ (Ursula März)

Drehtür Autor: Katja Lange-Müller Verlag: Kiepenheuer & Witsch ISBN: ISBN: 978-3-462-04934-3

Katja Lange-Müller, geboren 1951 in Berlin-Lichtenberg. Von 1979 bis 1982 Studium am Institut für Literatur Johannes R. Becher in Leipzig; danach einjähriger Studienaufenthalt in der Mongolischen Volksrepublik und Arbeit in der Teppichfabrik Willhelm Pieck in Ulan-Bator. Danach ein halbes Jahr Lektoratsmitarbeiterin im Altberliner Verlag, dann im November 1984 Übersiedlung nach Westberlin.

1986 erste Veröffentlichung eines eigenen Buches:_ Wehleid – wie im Leben._ Prosa. “S. Fischer Verlag”, Frankfurt a.M., Reihe Collektion.

1995 Alfred Döblin-Preis, 1996 Berliner Literaturpreis.

1997 Herausgeberin der Anthologie Bahnhof Berlin (dtv).

Im Juni 2001 erhält Katja Lange-Müller für ihren Roman Die Letzten. Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei den Preis der SWR-Bestenliste. Das Werk steht von Oktober bis Dezember 2000 auf der Bestenliste des Südwestrundfunks.

2008 erhielt sie den Preis der LiteraTour Nord, den Gerty-Spies-Literaturpreis und den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. Im Jahr 2012/2013 war sie Stipendiatin der Villa Massimo, erhielt den Kleist-Preis und war 2013/2014 Stipendiatin der Kulturakademie Tarabaya Istanbul. Im Sommersemester 2016 bekam sie die Gastdozentur für Poetik an der Frankfurter Goethe-Universität.