von Sigrid Löffler (Berlin)



"Als Amerikaner mit nigerianischen Wurzeln treibt den Erzähler und Fotografen Teju Cole vor allem ein Thema um: die Erfahrung einer hybriden transnationalen Existenz. Es geht ihm um die Nuancen und Differenzierungen kultureller Identität und um die Ambiguitäten in der Wahrnehmung schwarzer Körper, schwarzer Haut. Diese 55 Essays sind Pilgerreisen zu Coles Ikonen in Literatur, Film und Fotografie, Travelogues über den multikulturellen Kosmos der Kunst, samt Exkursen in den politischen Raum." (Sigrid Löffler).

Vertraute Dinge, fremde Dinge Essays. Aus dem Englischen von Uda Strätling Autor: Teju Cole Verlag: Hanser Berlin ISBN: ISBN: 978-3-446-25294-3

Zur Autorin / Zum Autor:

Teju Cole, 1975 in den USA geboren, wuchs in Nigeria auf und kam als Jugendlicher in die USA. Er lehrt am Bard College und ist der Fotografie-Kritiker des New York Times Magazine. Seine fotografische Arbeit wird international ausgestellt, seine Bücher Open City und Jeder Tag gehört dem Dieb gelten als herausragende Werke der neueren amerikanischen Literatur. Er wurde u. a. mit dem PEN/Hemingway Award, dem Internationalen Literaturpreis und dem Windham Campbell Prize ausgezeichnet. Er lebt in Brooklyn, New York.