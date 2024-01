von Elmar Krekeler (Berlin)



„Ein Junge in einer weißen Villa in Bonn. Er ist zehn. Seine Mutter ist melancholisch. Sein Vater macht in Staatsgeschäften und fährt mit Herrn Wehner Rad. Vor dem Haus hört der Wachschutz Ricky Shayne. Hin und wieder geht der Junge Kakaotrinken zum Nachbarn, dem Herrn Lübke, der auf den Rasen starrt, weil er den Verstand verliert, von dem viele im Land sagen, er habe ihn gar nicht.



Matthias Brandt erzählt Geschichten. Er ist Schauspieler, ein großer dazu, und jüngster Sohn von Willy Brandt. „Raumpatrouille“ ist sein schriftstellerisches Debüt. Und was Brandt im „Polizeiruf“ macht und überhaupt in allen seinen Fernsehrollen, macht er in seinen Geschichten auch. Er vergrößert Momente. Lässt sie ins Allgemeingültige für eine ganze bundesrepublikanische Kindheit kippen. „Raumpatrouille“ ist eine Sammlung feiner zeitgeschichtlicher Raumkapseln. Ein Buch der Einsamkeit, der frühen Erwachsenwerdens und der Liebe zu einem schwierigen Vater.“ (Elmar Krekeler)

