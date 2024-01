Hugo Claus: Der Kummer von Belgien

Übersetzt aus dem Niederländischen von Waltraut Hüsmert



Der junge Louis Seynaves aus dem flämischen Walle erlebt den Einmarsch deutscher SS-Verbände in sein Heimatstädtchen. Früher hieß das Hauptwerk des langjährigen Nobelpreiskandidaten Hugo Claus auf deutsch „Der Kummer von Flandern“. Mit der Akzentverschiebung auf „Belgien“ wird jetzt in einer Neuübersetzung die zeitlose Aktualität dieses Romans betont: ein Zeitgemälde, grelle Szenen aus der Mitte Europas – mit gesellschaftlichen Spannungen, Denunziationen und Schelmenhaftigkeit.

Der Kummer von Belgien Autor: Hugo Claus Verlag: Klett Cotta ISBN: ISBN: 978-3-608-96037-2

Zur Autorin / Zum Autor:

Hugo Claus (1929–2008) gilt als der bedeutendste belgische Nachkriegsautor niederländischer Sprache. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in einem katholischen Internat; danach lebte er mehrere Jahre u.a. in Rom, Amsterdam und in den USA. In Paris schloss er sich der Künstlergruppe »Cobra« an, bevor er 1947 mit seinem Gedichtband debütierte. Claus trat auch als Drehbuchautor, Übersetzer (etwa von Georg Büchner und Dylan Thomas), Dramatiker, Maler, Film- und Fernsehregisseur in Erscheinung.

Sein Werk umfasst über 150 Buchveröffentlichungen, wurde vielfach ausgezeichnet (u.a. mit dem Preis der Niederländischen Literatur und dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung) und in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt.