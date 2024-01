Gerhard Falkner: Apollokalypse

Gerhard Falkner ist ein bekannter und hochgeachteter Akteur in der Lyrikszene. Jetzt aber legt er einen großen Roman über das Berlin der 80er und 90er Jahre vor, und schon das Wortspiel des Titels verweist auf sprachliche Lüste und Abgründe. Berlin ist seit jeher dazu angetan, Künstlerexistenzen zu vernichten. Falkner verwebt das in einem magischen Kosmos aus RAF, Stasi und Hochgeschwindigkeitsfrequenzen.

Apollokalypse Autor: Gerhard Falkner Verlag: Berlin Verlag ISBN: ISBN: 978-3-8270-1336-1

Gerhard Falkner, geboren 1951, zählt zu den bedeutendsten Dichtern der Gegenwart. Er veröffentlichte zahlreiche Gedichtbände, u.a. »Hölderlin Reparatur«, für den er 2009 den Peter-Huchel-Preis erhielt, und zuletzt den Gedichtband »Ignatien« (2014), mit Bildern von Yves Netzhammer. Für seine Novelle »Bruno« bekam er 2008 den Kranichsteiner Literaturpreis. Er gehört zu den meistausgezeichneten deutschsprachigen Autoren mit Aufenthalten in der Villa Massimo (Casa Baldi) und der Akademie Schloss Solitude. Er war 2013 der erste Fellow für Literatur in der neugegründeten Kulturakademie Tarabya in Istanbul und zuletzt, 2014, Stipendiat in der Villa Aurora in Los Angeles, Kalifornien. Er lebt in Berlin und Bayern. Sein Roman "Apollokalypse" ist für die Longlist des Deutschen Buchpreises 2016 nominiert.