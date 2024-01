"Dies ist keine Sprache am Rande des Sagbaren, dem Schweigen abgerungen, sondern eine, deren Worte wie Milch und Honig fließen. Wer gerne so liest, wie man früher Jazzmusik hörte, nämlich versonnen lächelnd mit dem Kopf mitwippend, wer es also genießt, von seiner Lektüre musikalisch-rhythmisch in Schwingung versetzt zu werden, der ist bei Saša Stanišićs Erzählungsband "Fallensteller" ganz richtig." (Ijoma Mangold)

Fallensteller Erzählungen Autor: Saša Stanišić Verlag: Luchterhand Literaturverlag ISBN: ISBN: 978-3-630-87471-5 Inhalt:

Zaubern im Gemeindesaal, Kommoden zersägen in leiser Wut, in merkwürdigen Wettkämpfen glorios gewinnen, irrlichtern durch die Welt: Erzählungen von Saša Stanišić.

Ein vom Leben nicht sehr verwöhnter alter Mann hat eine Leidenschaft für die Magie. Er bittet um Ruhe für die Große Illusion. Aber die Gemeinde trinkt Kaffee und hält nicht still. Anders der Fremde, er ist geduldig. Er will helfen, sagt er und bietet Lösungen an: manche sind keine, manche tun weh, und manche haben Gitter aus gebogenem Draht.

Zwei Freunde ziehen durch Europa, sie reden und meiden das Zuhören, sie lügen und stehlen, jagen mit Karacho und Geschick ihren Sehnsüchten hinterher: einer syrischen Surrealistin, einem bedrohten Vogel und Rebekka. Um nur ein paar zu nennen.

Dies sind Geschichten über Menschen, die Fallen stellen, Menschen, die sich locken lassen, Menschen die sich befreien - im Krieg und im Spiel, mit Trug und Tricks und Mut und Witz. (Quelle: Luchterhand Literaturverlag) Zur Autorin / Zum Autor: Saša Stanišić wurde 1978 in Višegrad in Bosnien-Herzegowina geboren und lebt seit 1992 in Deutschland. Sein Debütroman Wie der Soldat das Grammofon repariert begeisterte Leser und Kritik gleichermaßen und wurde in 31 Sprachen übersetzt. Vor dem Fest war ein SPIEGEL-Bestseller und ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, darunter dem renommierten Alfred-Döblin-Preis sowie dem Preis der Leipziger Buchmesse 2014. Saša Stanišić lebt und arbeitet in Hamburg.