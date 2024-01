Der Held, Anthropologe von Beruf, soll den großen Bericht über die Gegenwartsverhältnisse schreiben, natürlich im Auftrag einer Firma, die Daten und Wissen in Profit verwandeln will. So wird alles zum gleißenden Vexierbild zwischen steilen Theorien und betörenden Hologrammen. Ein großartiges Stenogramm über das Potential aktueller geistiger Verwirrungen.

Satin Island Übersetzt aus dem Englischen von Thomas Melle. Autor: Tom McCarthy Verlag: DVA Verlag ISBN: ISBN: 978-3-42104718-2

Lesung aus dem Buch und Diskussion

Inhalt:

U., der sich selbst »Firmenanthropologe« nennt, erhält den Auftrag, den Großen Bericht zu schreiben, ein universales ethnografisches Dokument, das unser gesamtes Zeitalter zusammenfasst. Doch schnell fühlt er sich überwältigt von der schieren Datenmenge und der augenscheinlichen Unmöglichkeit, das Vorgefundene in eine irgendwie geartete, sinnstiftende Erzählung zu übersetzen. Als er sich zu fragen beginnt, ob sein Vorhaben überhaupt gelingen kann, verändert ein Traum von einer apokalyptischen Stadtlandschaft, in deren Mitte eine gigantische Müllverbrennungsanlage thront, seine Wahrnehmung.

Auf eine Art, wie nur er es kann, fängt Tom McCarthy ein, wie wir unsere Welt erleben, wie wir versuchen, ihr einen Sinn zuzusprechen und die Erzählung, die wir für unser Leben halten, zu erkennen. Ein beunruhigender Roman, der verspricht, das erste und letzte Wort über die Zeit zu formulieren, in der wir uns bewegen – sei sie modern, postmodern oder welches Label auch immer wir ihr geben wollen. (Quelle: DVA Verlag)

Zur Autorin / Zum Autor:

Tom McCarthy, Jahrgang 1969, studierte Englisch in Oxford, lebte in Prag und Amsterdam und arbeitet heute als Künstler und Schriftsteller in London. Er veröffentlicht Erzählungen, Essays und Artikel über Literatur, Philosophie und Kunst. Die von ihm gegründete International Necronautical Society (INS), ein semifiktives Avantgarde-Netzwerk, stellt in Galerien und Museen auf der ganzen Welt aus, von der Tate Britain und der ICA in London bis hin zum Moderna Museet in Stockholm und The Drawing Center in New York. Seine Romane sind in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt.

Der Erstling, „8 1/2 Millionen“ (dt. 2009), wurde in der englischsprachigen Welt zum Bestseller, erhielt den Believer Book Award und wird zurzeit verfilmt. „K“, McCarthys dritter Roman, verschaffte ihm den internationalen Durchbruch; er wurde ebenfalls ein großer Leser- und Kritikererfolg und u.a. 2010 für den Booker-Preis nominiert. 2013 gewann Tom McCarthy den mit 150.000 $ dotierten renommierten Windham-Campbell Prize. "Satin Island" ist sein neuestes Werk und stand auf der Shortlist des Booker-Preises 2015.