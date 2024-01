Corinna T. Sievers: Die Halbwertszeit der Liebe

Inhalt:

Margarete, 45, beschließt sich zu verlieben. Als Fachärztin für Schönheitschirurgie in Zürich weiß sie um die Unerbittlichkeit der Zeit. Auch vor ihr macht das Alter nicht halt. Warum Männer sie dennoch begehren? Vielleicht weil sie die Kunst der Verführung mit ähnlicher Perfektion beherrscht, wie sie Fett absaugt. Auf einem Kongress in Berlin lernt sie Heinrich kennen, eine Koryphäe der Brustchirurgie: Ihn will sie lieben. Die Bedingung Heinrichs ist allerdings ein Liebesbeweis, den sie zu erbringen hat. In St. Moritz entspinnt sich zwischen den beiden ein Liebesspiel, das verloren Geglaubtes wachzurufen verspricht. Bis bei einer gemeinsamen Bergwanderung dieses Spiel außer Kontrolle gerät.

Corinna T. Sievers kehrt in meisterlich literarisch-souveränem Stil das Innerste ihrer Figuren nach außen: Margarete, die faszinierende und provozierende Heldin ihrer Geschichte, ist zerbrechlich und ehrgeizig, zart und willensstark. In ihrem abgründigen Roman wagt Corinna T. Sievers eine Operation am offenen Herzen. Und der Leser ahnt: Nicht alle kommen lebend davon. (Quelle: Frankfurter Verlagsanstalt)