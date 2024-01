"’Play it again’ erinnert uns an ‘Casablanca’. Alan Rusbridger erinnert es auch an die Aufforderung seines Klavierlehrers. Nochmal spielen, langsam spielen, beide Hände getrennt. Es ist ein langer Weg bis zu Chopins g-moll-Ballade, aber Rusbridger will ihn bis zum Schluss, bis zur Vortragsreife, gehen. Dabei hat der Mann eigentlich gar keine Zeit: Er ist Chefredakteur des ‚Guardian‘ in den wohl aufregendsten Zeiten des Journalismus. Was er ‚zwischen Noten und Nachrichten‘ ein Jahr lang erlebt hat, wie er sich seine 20-Minuten-Übeeinheiten abgepresst, wie er mit Großpianisten und Hirnforschern über das Klavierspielen von Laien geredet hat: Das alles verzeichnet dieses Tagebuch. Eine hinreißende Lektüre nicht nur für Journalisten und Amateurpianisten."

(Martin Ebel)

Play it again - Ein Jahr zwischen Noten und Nachrichten Aus dem Englischen übersetzt von Simon Elson und Kattrin Stier. Autor: ALAN RUSBRIDGER Verlag: Secession Verlag ISBN: ISBN 978-3-905951-69-1 Inhalt:

»Play it again« ist das Selbstporträt eines Mannes, der immer zu wenig Zeit hat, der ein aufregendes Leben zwischen Prominenten und Polit-Skandalen führt, der trotzdem seine Liebe zur Musik wiederentdeckt und sich ein Jahr lang fast täglich ans Klavier setzt, um am Ende ein Stück spielen zu können. (Quelle: Seccesion Verlag) Zur Autorin / Zum Autor: Alan Rusbridger hat bis Mai 2015 den britischen Guardian als Chefredakteur geleitet und gilt als einer der angesehensten Journalisten weltweit. 2014 erhielt er den alternativen Nobelpreis „für den Aufbau einer globalen Medienorganisation, die sich verantwortlichem Journalismus im öffentlichen Interesse verschrieben hat“. Rusbridger hat Englische Literatur studiert und drei Kinderbücher verfasst. 2015 wird er Principal eines College in Oxford und 2016 Vorsitzender des Trusts, der den Guardian besitzt.