"Henry James bedeutet mir sehr viel. Ich finde, er ist einer der feinsinnigsten, geistreichsten, auch hintersinnig humorvollsten, soziologischen Autoren – also ein Gesellschaftsromancier –, die die Weltliteratur kennt." (Ijoma Mangold)

Die Europäer Übersetzt aus dem Amerikanischen von Andrea Ott. Autor: HENRY JAMES Verlag: Manesse Verlag ISBN: ISBN: 978-3-7175-2388-8

Inhalt:

Neuübersetzung zum 100. Todestag von Henry James am 28. Februar 2016.

Was unterscheidet Europäer von Amerikanern? In seiner leichtfüßigen Komödie bringt Henry James Frauen und Männer von beiden Seiten des Atlantiks erst miteinander ins Gespräch und dann unter die Haube. Einhundert Jahre nach James’ Tod erscheint dieses Frühwerk des geschätzten Autors nun in neuer Übersetzung.

Ohne Geld, aber im Vertrauen auf eine gute Partie reisen Baronin Eugenia Münster und ihr Bruder Felix Young nach Neuengland. Mit Adelstitel und Charme umgarnen die beiden rasch ihre Verwandtschaft, den Onkel samt seinen drei erwachsenen Kindern. In wechselnden Paarungen konkurrieren Temperamente und Vorstellungen der Alten Welt mit Werten und Moral der Neuen. Wer sich am Ende an wen bindet, entscheidet sich nach einem quirligen Reigen transatlantischer Beziehungen, der einen neuen Blick auf beide Kontinente und nicht zuletzt auf den großen Autor selbst ermöglicht. Für seine eleganten, doch oft irritierend komplexen Romane berühmt, zeigt er sich in diesem Fundstück als lustvoller Matchmaker mit Tiefgang. (Quelle: Manesse Verlag)

Zur Autorin / Zum Autor:

Henry James wurde am 15. April 1843 in New York geboren. Nachdem er eine Zeitlang in Paris gelebt hatte, wurde er 1875 in England sesshaft und 1915 britischer Staatsbürger. Die Spannung zwischen der Alten und der Neuen Welt wurde zum Lebensthema seines Werkes, das ihn zu einem der großen Schriftsteller Amerikas machte. Henry James starb am 28. Februar 1916 im Alter von 72 Jahren in London.