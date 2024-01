Das smaragdene Licht in der Luft Storys. Übersetzt aus dem Englischen von Nikolaus Stingl. Autor: DONALD ANTRIM Verlag: Rowohlt Verlag ISBN: ISBN: 978-3-498-00092-9

"Er hielt den Atem an. Sie war bestimmt zwanzig Jahre jünger als er. Aber es war weder der Altersunterschied noch der Umstand, dass er verheiratet war, der ihn unsicher werden ließ. Das Problem war sein Denkvorgang: Das Lithium, das er in geringer Dosierung nahm, sorgte für ein langsameres Tempo der Wirklichkeit. Entweder das Lithium oder der Cocktail aus Antidepressiva oder das Zusammenwirken beider." Donald Antrims Geschichten aus dem beschädigten Leben sind in Deutschland noch nicht einmal Geheimtipp.

Inhalt:

Da kauft ein untreuer Mann seiner Frau einen Blumenstrauß für 350 Dollar, während sie mit seinem besten Freund, der ihr Geliebter ist, und dessen Frau, die seine Exgeliebte ist, in einem Lokal auf ihn wartet («Noch ein Manhattan»). Eine Schulinszenierung von Shakespeares «Mittsommernachtstraum», getragen vom anarchischen Furor der Texte, von zu viel Dope und pubertärer Lust, endet in einer Orgie («Ein Schauspieler bereitet sich vor»). Und in der Titelstory fährt ein trauriger Kunstlehrer in die Berge, um dort die Gemälde seiner Exfreundin zu entsorgen. Die Menschen in Antrims Erzählungen sind ständig mit ihrem unkooperativen Ich konfrontiert, größenwahnsinnig, verzweifelt. Aber sie sind lebenshungrig. Sie lieben und wollen geliebt werden. (Quelle: Rowohlt Verlag)

Zur Autorin / Zum Autor:

Donald Antrim, geboren 1958, lebt in Brooklyn und stand auf der allerersten New Yorker-Liste der «20 unter 40». Die seit Studienzeiten eng mit ihm befreundeten Schriftsteller Jonathan Franzen und Jeffrey Eugenides halten ihn für «das eigentliche Genie». Mit dem Roman "Die hundert Brüder" war er Finalist des PEN/Faulkner Awards, 2013 wurde er mit dem MacArthur Genius Grant ausgezeichnet. Er lehrt Literatur an der Columbia University. Weitere Veröffentlichungen: Mutter. Kein Roman; Der Wahrheitsfinder; Wählen Sie Mr. Robinson für eine bessere Welt.