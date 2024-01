Kronos Intimes Tagebuch. Übersetzt aus dem Polnischen von Olaf Kühl. Autor: WITOLD GOMBROWICZ Verlag: Hanser Verlag ISBN: ISBN: 978-3-446-24903-5

Die Tagebücher sind schon veröffentlicht. Aber daneben führte der polnische Weltliterat Witold Gombrowicz ein weiteres intimes Tagebuch – das "Kronos". Seine Frau bat er, dieses doch im Falle eines Brandes als erstes zu retten. Erst jetzt hat sie es veröffentlicht:

"OKTOBER: Ich wohne in der Bacacay. Gehe zum Primera Junta. Sitze an der Plaza Flores, warte auf die Zeitungen. Bin sparsam (gebe 1 Doll. täglich aus). […] Ich betrinke mich auf der Leandro Alem – kotze. Ich überlege, was tun, und komme darauf, Hilfe bei Priestern (?!) zu suchen. Versuche, irgendwelche historietas für Zeitungen zu schreiben. Zeichne Pläne von Czorsztyn. Die argentinischen Frauen gefallen mir gar nicht."

Inhalt:

"'Kronos' macht uns Gombrowicz noch einmal viel wilder, als wir je geahnt haben." Olaf Kühl

Neben seinem berühmten "Tagebuch", das von Anfang an zur Veröffentlichung bestimmt war, hat Witold Gombrowicz jahrelang geheime Aufzeichnungen geführt. Darin notiert er ungeschönt Krankheiten, Geldsummen, sexuelle Kontakte mit Frauen und Männern, die Arbeit an literarischen Werken, persönliche Begegnungen und Reisen. In „Kronos“ wird nichts literarisch verwandelt. Der in Polen gebürtige Gombrowicz betreibt in diesen Aufzeichnungen bis zu seinem Tod eine gnadenlos ehrliche Selbstbetrachtung. Er trug seiner Frau Rita auf, das Tagebuch bei einem Brand als Erstes zu retten. Erst jetzt hat sie es zur Veröffentlichung freigegeben – ein Ereignis. (Quelle: Hanser Verlag)

Zur Autorin / Zum Autor:

Witold Gombrowicz wurde 1904 in Polen geboren. 1915 übersiedelte die Familie nach Warschau, wo Gombrowicz nach Abschluss der Schule Jura studierte. Von 1928 bis 1934 arbeitete er an einem Warschauer Gericht, widmete sich jedoch bald ausschließlich der Literatur. 1939 wurde er auf einer Schiffsreise nach Buenos Aires vom Ausbruch des Krieges überrascht. Er blieb 24 Jahre in Argentinien, in dieser Zeit entstanden fast alle seine Werke. 1963 kehrte er nach Europa zurück und ließ sich in Vence nieder, wo er 1969 starb. Im Anschluss an das Werk erscheint bei Hanser " Kronos. Intimes Tagebuch" (2015).