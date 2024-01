Schöner als die Einsamkeit Übersetzt aus dem Englischen von Anette Grube. Autor: YIYUN LI Verlag: Hanser Verlag ISBN: ISBN: 978-3-446-24906-6

"In die Enge getrieben, ist selbst die unschuldigste Person zu einem herzlosen Verbrechen fähig.” China in den 80ern, die Zeit der Repression und des Widerstandes. Der erste Wohlstand und eine Riesenschere zwischen Arm und Reich.

Yiyun Li wird als eine der besten jungen Erzählerinnen Amerikas gewürdigt – in ihrem dritten in Deutschland erhältlichen Roman erzählt sie von drei Freunden, deren Leben sich durch einen Mord verändert, von dem keiner weiß, ob es einer war.

Lesung aus dem Buch und Diskussion

Inhalt:

Yiyun Lis neuer großer Roman über eine verlorene Generation, die weder in China noch in Amerika eine Heimat findet.

Peking, Ende der achtziger Jahre: Drei ungleiche Freunde wachsen im gleichen Häuserblock auf. Ruyu, ein streng katholisch erzogenes Waisenmädchen aus der Provinz, und die wohlhabenden, aber vernachlässigten Boyang und Moran. Doch als eine weitere Freundin, Shaoai, vergiftet wird und ins Koma fällt, geht ihre Freundschaft auseinander. Shaoai hatte mit dem Tiananmen-Aufstand sympathisiert, der Vorfall wird nicht geklärt. Boyang macht danach im modernen China als Geschäftsmann Karriere und bleibt doch ähnlich heimatlos wie Ruyu und Moran nach ihrer Emigration in die USA. Als nach zwanzig Jahren die Nachricht vom Tod Shaoais kommt, holt sie alle die verdrängte Vergangenheit wieder ein. (Quelle: Hanser Verlag)

Zur Autorin / Zum Autor:

Yiyun Li, 1972 geboren, wuchs in Beijing auf und lebt seit 1996 in den USA. Ihre Kurzgeschichten und Essays wurden u.a. im New Yorker und in der Paris Review veröffentlicht. Bei Hanser erschienen " Die Sterblichen" (Roman, 2009), der Erzählungsband " Tausend Jahre frommes Beten" (Erzählungen, 2011), für den sie u. a. den PEN / Hemingway Award und den Guardian First Book Award erhielt, und " Schöner als die Einsamkeit" (Roman, 2015). Yiyun Li lehrt in einem Masterprogramm für kreatives Schreiben am Mills College, Kalifornien. 2014 erhielt sie den Benjamin H. Danks Award, verliehen von der American Academy of Arts and Letters.