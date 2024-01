Adieu Paris Übersetzt aus dem Französischen von Julia Schoch. Autor: DANIEL ANSELME Verlag: Arche Verlag ISBN: ISBN: 978-3-7160-2719-6

Ein Roman aus dem Jahr 1957, neu entdeckt. Drei junge Männer, die ihre Jugend im schrecklichen wie sinnlosen Algerienkrieg gelassen haben. In Paris will keiner ihre Geschichte hören. "Warum habt ihr uns gehen und die Züge abfahren lassen?". Ein Antikriegsroman im Geist der Nouvelle Vague, der Kampf dreier Helden um ihr Recht auf Leben.

Lesung aus dem Buch und Diskussion

Zur Autorin / Zum Autor:

DANIEL ANSELME, 1927 als Daniel Rabinovitch geboren, gab sich während seiner Zeit in der französischen Résistance den Decknamen Anselme.

Als Journalist unternahm er viele Reisen, und man kannte ihn als Stammgast und Geschichtenerzähler in den Pariser Cafés am berühmten linken Ufer der Seine. Er wandte sich offen gegen den Krieg in Algerien, Anlass für seinen ersten Roman Adieu Paris (Originaltitel: La Permission), der 1957, also noch während des Algerienkrieges, erschien. Daniel Anselme starb 1984 in Paris.