Rosenstengel Ein Manuskript aus dem Umfeld Ludwig II. Autor: ANGELA STEIDELE Verlag: Matthes & Seitz Berlin Verlag ISBN: ISBN: 978-3-95757-136-6

Catharina Margaretha Linck alias Anastasius Rosenstengel lebt als Mann verkleidet mit einer Frau zusammen. Als ihr falsches Spiel auffliegt, wird sensationsträchtig eine lederne Penisattrappe im Gerichtssaal präsentiert – 1721 wird Catharina Linck deshalb hingerichtet. Dieser Skandal wäre wohl auch heute einer. Und so ist das Buch Teil der Diskussion darüber, ob die Begriffe "Mann" und "Frau" wirklich jedem Menschen eindeutig zugeordnet werden können.

Zur Autorin / Zum Autor:

Angela Steidele, geboren 1968, studierte Kulturwissenschaften in Hildesheim, wurde in Siegen promoviert und lebt in Köln. Ihre wissenschaftliche Arbeit widmete sie Liebesgeschichte(n) gegen den Strom, so in ihren Büchern »In Männerkleidern. Das verwegene Leben der Catharina Linck alias Anastasius Rosenstengel« (2004) und »Geschichte einer Liebe: Adele Schopenhauer und Sibylle Mertens« (2010).

Mit ihrem literarischen Debüt »Rosenstengel« geht sie einen Schritt weiter und lässt Wissenschaft zu Kunst werden und Kunst zu Wissenschaft. Bei der Recherche für ihr Buch über Catharina Linck fand sie im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin den Besucherzettel von Franz Carl Müller, was beweist: Leben ist auch nur Kunst.