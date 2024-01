VERENA LUEKEN: Alles zählt

Alles zählt Autor: VERENA LUEKEN Verlag: Verlag Kiepenheuer & Witsch ISBN: ISBN: 978-3-462-04797-4

Kann man literarisch über eine tatsächlich erlebte Krebserkrankung sprechen? Verena Lueken tut es in diesem Roman, "der es fertig bringt, Literatur, Autoren, Filme, Filmemacher, ihr eigenes Leben, ihre Kindheit, ihre Beziehung zu ihrer Mutter und diese Krankheit keineswegs schön zu reden, keineswegs Gnade dafür zu erbeten, sondern all dieses zusammenfasst zu einem harmonischen Ganzen. Schon der erste Satz hat mich hineingezogen." (Verena Auffermann)

Zur Autorin / Zum Autor:

Verena Lueken war viele Jahre Kulturkorrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in New York und lebt und arbeitet in Frankfurt am Main. Unter dem Eindruck des 11. September schrieb sie New York. Reportage aus einer alten Stadt, 2002, ihre Gebrauchsanweisung für New York 2005, 2010, ist ein Bestseller.