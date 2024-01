Euphoria Aus dem Englischen von Sabine Roth. Autor: LILY KING Verlag: C.H.Beck Verlag ISBN: ISBN: 978-3-406-68203-2

Eine Reise in eine der abgelegensten Regionen der Erde, an den Fluss Sepik nach Papua-Neuguinea. Drei Forscher im Siedlungsgebiet fast unbekannter Völker – und eine Dreiecksgeschichte, eine Reise zu den Grenzen dessen, was Menschen von Menschen verstehen können. Es gibt Themen, die kann nur ein Roman wiedergeben.

Zur Autorin / Zum Autor:

Lily King wurde 1962 geboren, wuchs in Massachusetts auf und studierte Englische Literatur und Creative Writing an der University of North Carolina at Chapel Hill und an der Syracuse University. Sie hat diese Fächer an verschiedenen Universitäten und High Schools in den USA und im Ausland unterrichtet. Sie lebt mit ihrem Mann und den beiden Töchtern in Maine. Sie erhielt u.a. ein McDowell Fellowship und ein Whiting Writer’s Award.

Ihr erster Roman "The Pleasing Hour" (1999) erhielt den Barnes und Noble Discover Award, war ein New York Times Notable Book und war der Gegenkandidat für den PEN/Hemingway Award.

Ihr zweiter Roman "The English Teacher" (2005) war ein Publishers Weekly Top Ten Book of the Year, ein Chicago Tribune Best Book oft he Year und erhielt den Maine Fiction Award.

Ihr dritter Roman "Father of the Rain" von 2010 war ein New York Times Editors Choice, eine Publishers Weekly Best Novel of the Year und gewann den New England Book Award for Fiction und den Maine Fiction Award. Er wurde in mehrere Sprachen übersetzt.>