GRAHAM GREENE: Reise ohne Landkarten

Reise ohne Landkarten Autor: GRAHAM GREENE Verlag: Verlagsbuchhandlung Liebeskind ISBN: ISBN: 978-3-395438-041-1

"Mit Anfang 30 zog es Graham Greene von der Familie weg ins afrikanische Liberia. "Ich hatte bereits gelernt, dass man den Erdboden nicht mit nackten Füßen berühren durfte, ohne sich Sandflöhe unter den Nägeln einzufangen, jetzt lernte ich auch, dass nachts alles, was nicht in einer Kiste verschlossen war, aufgefressen wird – entweder von den Kakerlaken oder von den Ratten. Sie fraßen wirklich alles: Hemden, Strümpfe, Haarbürsten, die Schnürsenkel meiner Schuhe."

Graham Greene wurde 1904 in der britischen Grafschaft Hertfordshire geboren. Er studierte Geschichte in Oxford und arbeitete anschließend als Redakteur u. a. für die »Times« und den »Spectator«. In den Dreißigerjahren unternahm Greene erste ausgedehnte Reisen, die seine schriftstellerische Arbeit entscheidend prägen sollten. Während des Zweiten Weltkrieges war Greene für den britischen Geheimdienst in Westafrika tätig. Zeit seines Lebens veröffentlichte er 26 Romane sowie zahlreiche Erzählungen, Reiseberichte, Theaterstücke und Drehbücher. Zu seinen bekanntesten Werken gehören »Der dritte Mann«, »Der stille Amerikaner« sowie »Unser Mann in Havanna«, die allesamt erfolgreich verfilmt wurden. Graham Greene starb 1991 in der Schweiz.