CHARLES HALDEMAN: Der Sonnenwächter

Aus dem Amerikanischen von Egbert Hörmann und Uta Goridis.

Der Sonnenwächter Autor: CHARLES HALDEMAN Verlag: Metrolit Verlag ISBN: ISBN: 978-3-8493-0099-9

Der Poet und Verleger Rainer Maria Gerhardt - einer der wenigen, die schon in den späten 40er Jahren in Deutschland begannen, die amerikanische Avantgarde zu entdecken. Er war depressiv und brachte sich mit 28 Jahren um. Er ist heute weitgehend vergessen. - Sein Leben als Roman, davon erzählt, kaum kaschiert, „Der äSonnenwächter“ von Charles Haldemann.

Lesung aus dem Buch und Diskussion

Zur Autorin / Zum Autor:

Charles Haldeman, 1931 in Pickens, South Carolina, als Sohn Deutscher Auswanderer geboren, studierte Geisteswissenschaften in den USA, diente dann bei der US-Navy, bevor er in Heidelberg sein Studium fortsetzte. Mitte der 1950er Jahre reiste er durch Europa und ließ sich schließlich in Athen nieder, wo er an den American Community Schools unterrichtete. »Der Sonnenwächter« (»The Sun’s Attendant«) erschien 1963 zunächst in England. Es folgten zwei weitere Romane sowie das Drehbuch zu einem Film. Haldeman starb 1983.