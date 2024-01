JOHN WILLIAMS: Butcher’s Crossing

Aus dem amerikanischen Englisch von Bernhard Robben.

Butcher’s Crossing Autor: JOHN WILLIAMS Verlag: dtv ISBN: ISBN: 978-3-423-28049-5

Noch eine Wiederentdeckung eines Romans von John Williams, dessen „Stoner“ fast 20 Jahre nach dem Tod des Autors zum Bestseller wurde - und wieder geht es ums Scheitern des Mannes. Nur die Kulisse ist eine völlig andere: Büffeljagd in Colorado, Männer im Kampf mit den Elementen. Erst im Scheitern lernen sie, was es heißt, Mensch zu sein.

Zur Autorin / Zum Autor:

John Williams wurde 1922 in Texas geboren. Trotz seiner Begabung brach er sein Studium ab. Widerstrebend beteiligte er sich an den Kriegsvorbereitungen der Amerikaner und wurde Mitglied des Army Air Corps. Während dieser Zeit entstand die Erstfassung seines ersten Romans, der später von einem kleinen Verlag publiziert wurde. Williams erlangte an der University of Denver seinen Master. 1954 kehrte er als Dozent an diese Universität zurück und lehrte dort bis zu seiner Emeritierung 1985. Er veröffentlichte zwei Gedichtbände und vier Romane, von denen einer mit dem National Book Award ausgezeichnet wurde.John Williams starb 1994 in Fayetteville, Arkansas.