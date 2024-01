ANTHONY DOERR: Alles Licht, das wir nicht sehen

Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence.

Alles Licht, das wir nicht sehen Autor: ANTHONY DOERR Verlag: C.H. Beck Verlag ISBN: ISBN: 978-3-406-68063-2

Radios, Mollusken, Vögel, Gewehre und Schlösser - Anthony Doerr kennt sich überall aus und schreibt wissenschaftlich und poetisch zugleich: Zwei Kinder, die blinde Marie-Laure in Paris und der radiobegeisterte Werner in Berlin, erleben die Jahre vor dem und im 2. Weltkrieg: „Frau Elena, weiß eine Biene, dass sie sterben wird, wenn sie jemanden sticht?“

Zur Autorin / Zum Autor:

Anthony Doerr, 1973 in Cleveland geboren, hat die Erzählungsbände "The Shell Collector" und "Memory Wall" sowie den Bericht "Four Seasons in Rome" und die Romane "About Grace" und "All the Light We Cannot See" veröffentlicht. Mit "All the Light We Cannot See" hat Anthony Doerr in den USA einen überragenden Erfolg gefeiert. Das Buch wurde unter die Finalisten des National Book Award 2014 gewählt und von der New York Times Book Review als eines von 10 Büchern als Bestes Buch 2014 ausgezeichnet. Es stand auf Platz eins der New York Times Bestsellerliste und war Buch des Jahres bei den Hudson Booksellers - insgesamt wurden über eine Million Exemplare verkauft. Darüber hinaus wurde "All the Light We Cannot See" von den Buchhandelsriesen Powell’s Books und Barnes & Noble sowie den Redaktionen des San Francisco Chronicle, der Washington Post, der Seattle Times, des Oregonian, des Guardian und von Kirkus zum "Besten Buch des Jahres 2014" gekürt. Die Übersetzungsrechte wurden bisher in 38 Länder verkauft, die Filmrechte gingen an 20th Century Fox, als Produzent konnte Scott Rudin (No Country for Old Men) gewonnen werden. Bereits vor diesem Buch wurde Anthony Doerr mit dem "Barnes & Noble Discover Prize", dem "Rome Prize", dem "New York Public Library´s Young Lions Fiction Award" und zwei Mal mit dem "Pushcart Prize" ausgezeichnet. Für seine Erzählungen hat er bislang vier Mal den renommierten "O. Henry Prize" erhalten. Im Jahr 2007 wurde Anthony Doerr von der britischen Literaturzeitschrift "Granta" auf die Liste der "21 Best Young American Novelists" gesetzt.