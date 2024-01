Übersetzt aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen

Die Vergeltung - Rhoon 1944 Ein Dorf unter deutscher Besatzung Autor: JAN BROKKEN Verlag: Verlag Kiepenheuer & Witsch ISBN: ISBN: 978-3-462-04725-7

Als die ersten Fliegerbomben fallen, meinen die Bewohner noch: "Mannomann, jetzt ist wirklich Krieg." Und gehen ins Bett zurück. Doch dann stirbt ein Deutscher – und die Besatzer rächen sich. Eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, minutiös recherchiert und protokolliert.

Zur Autorin / Zum Autor:

Jan Brokken, geboren 1949, wuchs als Sohn eines Pfarrers in Rhoon auf. Seine Eltern waren kurz vor seiner Geburt aus Indonesien zurückgekehrt. Brokken studierte Politikwissenschaften in Bordeaux, arbeitete für die Zeitungen Trouw und Haagse Post und gehört zu den wichtigsten Schriftstellern der Niederlande. 1985 debütierte er mit dem Roman »De provincie« und hat seitdem ein vielfach preisgekröntes Werk vorgelegt, das neben Romanen und Erzählungen literarische Sachbücher umfasst, in denen sich seine vielen Reisen niederschlagen. Jan Brokken lebt in Amsterdam und an der französischen Atlantikküste. Seine Bücher erscheinen in elf Sprachen.