ROBERT MACFARLANE: Karte der Wildnis

Übersetzt aus dem Englischen von Frank Sievers und Paul Jandl.

Karte der Wildnis Autor: ROBERT MACFARLANE Verlag: Verlag Matthes & Seitz Berlin ISBN: ISBN: 978-3-95757-101-4

Robert Macfarlane, junger Essayist, Literaturwissenschaftler und begeisterter Bergsteiger sucht in der Welt von heute nach Ecken, die der Mensch nicht gestaltet hat: "Einst gab es zwei große Erzählungen über die Wildnis, die in Konkurrenz zueinander standen. In der ersten Erzählung ist Wildnis ein Zustand, der bezwungen werden muss; in der zweiten ein Zustand, der in Ehren zu halten ist."

Zur Autorin / Zum Autor:

Robert Macfarlane, geboren 1976 in Nottinghamshire, studierte Literaturwissenschaft in Cambridge, und begann schon als Kind mit dem Bergsteigen. Sein erstes Buch Mountains of the Mind(2003) erhielt zahlreiche Preise, darunter den Somerset Maugham Award. Nach einer wissenschaftlichen Arbeit über Plagiate im 19. Jahrhundert veröffentlichte er 2007 The Wild Places. Es wurde von Kritik und Publikum gefeiert und zur Grundlage einer bbc-Dokumentation. 2012 erschien die Fortsetzung Old Ways. 2011 wurde Macfarlane, der auch als Essayist und Kritiker für den Guardian tätig ist, zum Mitglied der Royal Society of Literature ernannt.