ANGELIKA OVERATH: Sie dreht sich um

Sie dreht sich um Autor: ANGELIKA OVERATH Verlag: Luchterhand Literaturverlag ISBN: ISBN: 978-3-630-87349-7

Auf einmal steht sie in Museen, schaut die großen klassischen Rückenansichten an – und die Bilder beginnen zu reden mit "ihr, Anna, Journalistin, fünfzig Jahre alt, frischverlassen, sich wie fünf fühlend. Wie fünf oder fünfzehn. Ein Alter in dem man gerade schreiben lernt. Oder lieben. Frischverlassen, mit einem flatternden Ich."

Zur Autorin / Zum Autor:

Angelika Overath wurde 1957 in Karlsruhe geboren. Sie arbeitet als Reporterin, Literaturkritikerin und Dozentin und hat die Romane „Nahe Tage“ und „Flughafenfische“ geschrieben. Der Roman "Flughafenfische" wurde u.a. für den Deutschen und Schweizer Buchpreis nominiert. Für ihre literarischen Reportagen wurde sie mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis ausgezeichnet. Sie lebt in Sent, Graubünden.