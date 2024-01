STEPHAN THOME: Gegenspiel

Gegenspiel Autor: STEPHAN THOME Verlag: Suhrkamp Verlag ISBN: ISBN: 978-3-518-42465-0

Maria Pereira lebt mit Mann und Kind als Professorengattin bei Bonn. Und ist damit mitten in genau dem Leben, das sie nicht gewollt hat. Und so flieht sie zurück in die bunte Berliner Theaterszene. Leider kommt sie zu dem Schluss: Unser Leben ist "die Parodie unserer Träume". Wie Marias Gatte damit umgegangen ist, war das Thema im vielgelobten Roman "Fliehkräfte" von Stephan Thome. Jetzt redet Maria Pereira. Eine Ehe, zwei realistische Romane.

Zur Autorin / Zum Autor:

Stephan Thome wurde am 23. Juli 1972 in Biedenkopf, Hessen geboren. Nach dem Zivildienst in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung in Marburg studierte er Philosophie, Religionswissenschaft und Sinologie in Berlin, Nanking, Taipeh und Tokio. 2005 erschien unter dem Titel Die Herausforderung des Fremden: Interkulturelle Hermeneutik und konfuzianisches Denken seine Dissertationsschrift. Zur selben Zeit begann er als DFG-Stipendiat am Institut für Chinesische Literatur und Philosophie der Academia Sinica zu arbeiten, wo er über konfuzianische Philosophie des 20. Jahrhunderts forschte. Bis 2011 betätigte er sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter an verschiedenen Forschungseinrichtungen in Taipeh und übersetzte unter anderem Chun-chieh Huangs Werk Konfuzianismus: Kontinuität und Entwicklung ins Deutsche. Sein Roman Grenzgang gewann 2009 den aspekte-Literaturpreis für das beste Debüt des Jahres und stand – wie auch sein zweiter Roman Fliehkräfte – auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. 2014 wurde Thome von der Akademie der Künste Berlin mit dem Kunstpreis Literatur ausgezeichnet. Im gleichen Jahr erhielt die Verfilmung des Romans Grenzgang den Grimme-Preis. Seit 2011 lebt und arbeitet Stephan Thome als freier Schriftsteller; derzeit lebt er in Lissabon.