VLADIMIR JABOTINSKY: Die Fünf

Aus dem Russischen übersetzt von Ganna-Maria Braungardt.

Verlag: Die Andere Bibliothek ISBN: ISBN: 978-3-8477-0336-5

Vladimir Jabotinskys Liebeserklärung an seine Heimat, das multikulturelle Odessa vor der russischen Revolution, erschien 1935: "Es war eine komische Stadt; aber auch Lachen ist Zärtlichkeit. Doch jenes Odessa gibt es vermutlich längst nicht mehr, und ich brauche nicht zu bedauern, dass ich nicht mehr dorthin gelangen werde." Doch da war der Journalist und Gelehrte längst Wortführer der radikal rechten Zionisten geworden.





Zu dem Autor:

Vladimir Jabotinsky (1880–1940), in Odessa in einer jüdisch assimilierten Familie geboren, war als Politiker von der Sorge umgetrieben, die jüdische Bevölkerung – zwischen Hitler und Stalin – zu retten. Ein gelehrter und vielsprachiger Hebraist, verfasste er Gedichte, übersetzte Dante und schrieb Theaterstücke, Novellen und neben Die Fünf (erschienen 1936 in Paris, 1947 in New York, 1990 in Jerusalem, 2000 in Odessa und 2002 in Moskau) den 1925 auf Deutsch erschienenen Roman Samson der Nasiräer.