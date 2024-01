IRINA LIEBMANN: Das Lied vom Hackeschen Markt

Drei politische Poeme

Verlag: Hanani Verlag ISBN: ISBN: 978-3-944174-01-3

"In dieser Gegend hatte ich einmal gelebt, zwischen kaputten Fassaden und heruntergelassenen Rollläden und immer mit der Sehnsucht nach einem großen bürgerlichen Café. Dass dieser Traum sich erfüllt hatte, erschien fast wie ein Wunder." Sie ist Berlinerin, erst im Osten, dann im Westen, dann in ganz Berlin. Die Hackeschen Höfe – das ist mehr als nur ihr Stammcafé, das ist Deutschland in einer Nussschale.

Zu der Autorin:

Irina Liebmann ist 1943 in Moskau geboren. Sie studierte Sinologie in Leipzig und lebt seit 1975 als freie Schriftstellerin in Berlin. Sie schrieb Theaterstücke, Romane, Reportagen, Kinderbücher, sowie viele frei rythmisierte, lyrische Texte. Ihr Werk wurde mit zahlreichen Preisen geehrt, so u.a. dem Aspekte-Literaturpreis, dem Berliner Literaturpreis, dem Preis der Leipziger Buchmesse.