von Rainer Schmitz (München): ELISABETH TOVA BAILEY: Das Geräusch einer Schnecke beim Essen

Aus dem Englischen von Kathrin Razum. Autor: Elisabeth Tova Bailey Verlag: Verlag Nagel & Kimche ISBN: ISBN: 978-3-312-00498-0

"Eine kleine Schnecke in einem Blumentopf fesselt die Aufmerksamkeit der Autorin, die durch eine tückische Infektion für lange Zeit ans Bett gefesselt ist. In der ihr aufgezwungenen Perspektive entdeckt sie mit wachsendem Staunen deren Individualität, ja Persönlichkeit. Ihr Erfahrungsbericht, in dem ein zarter, dem Leben zugewandter Ton herrscht, ist eine selten glückliche Verbindung zwischen naturwissenschaftlicher und poetischer Weltbetrachtung." (Rainer Schmitz)

Zur Autorin:

Elisabeth Tova Bailey wurde in New England (USA) geboren. Sie machte zuerst eine Ausbildung als Gärtnerin und arbeitete später als Journalistin, veröffentlichte Essays und Kurzgeschichten, bis sie im Alter von 34 Jahren auf einer Europareise an einem Virus erkrankte, der sie monatelang ans Bett fesselte. In dieser Zeit beschäftigte sich Bailey mit der Kulturgeschichte der Schnecke und schrieb das Sachbuch Das Geräusch einer Schnecke beim Essen. Elisabeth Tova Bailey lebt heute im Bundesstaat Maine.