JANET FRAME: Wenn Eulen schrein

Aus dem Englischen von Ruth Malchow. Neu bearbeitet von Karen Nölle. Verlag: C. H. Beck Verlag ISBN: ISBN 978-3-406-63001-9

Janet Frame (1924-2004) war eine der originellsten Autorinnen Neuseelands. Ihre Lebensgeschichte zwischen Prekariat und Psychiatrie ist so tragisch wie ergreifend und spiegelt sich auch im neuen Roman: "‘Man verliert Blut, wenn man geht‘, sagte Francie. Und da sie nicht wusste, was sie antworten sollte, sagte Daphne: ‚Rapunzel, Rapunzel, lass Dein Haar herunter‘, so stand es in den Märchen, die sie in der Müllgrube gefunden hatten."

Zur Autorin:

Janet Frame wurde 1924 als drittes von fünf Kindern eines Eisenbahnarbeiters in Dunedin, Neuseeland, geboren, wo sie 2004 auch starb. Die Familienverhältnisse waren zum Teil tragisch, sie selbst wurde zu Unrecht als Schizophrene über Jahre in Nervenheilanstalten behandelt, u. a. mit Elektroschocks.

Frame ist Autorin von zwölf Romanen, darunter „Gesichter im Wasser“, sowie fünf Erzählungsbänden, darunter „Die Lagune“. Sie veröffentlichte Gedichte und ein Kinderbuch. Ihre Autobiographie „Ein Engel an meiner Tafel“, die von Jane Campion verfilmt wurde, gehört zu den bedeutendsten Beispielen für dieses Genre im 20. Jahrhundert. Janet Frame zählte zu den Anwärterinnen für den Literaturnobelpreis.