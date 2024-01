per Mail teilen

Schilderungen des Lebens als Künstler und Schriftsteller. Aus dem Schwedischen von Renate Bleibtreu Verlag: Manesse Verlag ISBN: ISBN 978-3-7175-2238-6

Mit diesem Buch rettete sich Strindberg aus der Pleite. Jetzt in neuer Übersetzung und immer noch aktuell: Arvid Falk durchstreift das Stockholm des 19. Jahrhunderts, er begegnet Huren und Philosophen, Künstlern und Kaufleuten – und will eigentlich nichts außer anständig bleiben. "Ich lese ihn nicht, um ihn zu lesen, sondern um an seiner Brust zu liegen" , warb Kafka bei seiner Verlobten für Strindberg.

Zum Autor:

August Strindberg (1849-1912) wurde in Stockholm geboren und verbrachte lange Jahre in Paris und Berlin. Er studierte zunächst Philosophie, Literatur- und Kunstgeschichte, später beschäftigte er sich mit Chemie und Okkultismus. In Deutschland ist er vor allem für seine dramatischen Werke bekannt. Seine scharfe, häufig auch polemische Sozialkritik machte ihn zum wichtigsten Publizisten im Schweden der Jahrhundertwende.