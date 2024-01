von Caroline Neubaur (Berlin): RUTH HENRY: Manchmal sind es nur Bilder

Ein Pariser Leben

Roman. Verlag: Aisthesis Verlag ISBN: 978-3-89528-801-2

„Paris – das ist doch Geschichte, sagen Sie. Mag sein. Aber was und wie es war, erzählt Ihnen Ruth Henry. In dieser Hinsicht eine ältere Schwester von Beate Klarsfeld, traf sie in den frühen 50er Jahren der coup de foudre: 'Paris, ein Schlüsselwort, ein magisch leuchtender Zweisilbler für alle ästhetischen Sehnsüchte unseres so lang frustriert gewesenen Lebensstils in Deutschland.' Seitdem umschmeichelte sie mit wunderschönen Fotos und kleinen lettres d‘amour die Hauptstadt Frankreichs.

Paris ist wieder eine Reise wert – in Gedanken, in den Erinnerungen, in die Vergangenheit." (Caroline Neubaur)