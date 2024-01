OLGA GRJASNOWA: Der Russe ist einer, der Birken liebt

per Mail teilen

Roman. Verlag: Carl Hanser Verlag ISBN: ISBN 3-446-23854-9

Aus Baku musste Mascha im Bürgerkrieg fliehen, in Frankfurt stirbt ihr Freund. Wegen ihrer jüdischen Wurzeln geht sie nach Tel Aviv und wird dort in den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern gezogen. Die Heldin in Olga Grjasnowas Debüt beherrscht fünf Sprachen und hat Humor – wenn sie lacht, ist das „Trotzdem“ groß wie die Kriegsgebiete der Welt.

Zur Autorin:

Olga Grjasnowa, geboren 1984 in Baku, Aserbaidschan, wuchs im Kaukasus auf. Längere Auslandsaufenthalte in Polen, Russland und Israel. Absolventin des Deutschen Literaturinstituts Leipzig. 2011 erhielt sie das Grenzgänger-Stipendium der Robert Bosch Stiftung. Derzeit studiert sie Tanzwissenschaften an der FU Berlin.