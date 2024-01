JENNIFER EGAN : Der größere Teil der Welt

Roman. Aus dem Englischen von Heide Zeltmann. Verlag: Verlag Schöffling & Co. ISBN: ISBN 3-89561-224-3

„Die Zeit will einen fertigmachen, oder?“ fragt der Held. Erst war er Musikrebell, dann Musikproduzent. Die New Yorker Schriftstellerin Jennifer Egan macht sich auf die Suche nach dem verlorenen Punkgefühl. Am Ende stellt Alison im Power Point-Vortrag die ergreifendsten Pausen der Popgeschichte vor. Für ihren formvollendeten Roman hat Jennifer Egan 2011 den Pulitzerpreis bekommen.

Zur Autorin:

Jennifer Egan wurde 1962 in Chicago geboren und wuchs in San Francisco auf. Neben ihren Romanen und Kurzgeschichten schreibt sie für den New Yorker sowie das New York Times Magazine und lehrt an der Columbia University Creative Writing. Ihr Roman LOOK AT ME kam ins Finale für die Nominierung des National Book Awards.

Für den Roman DER GRÖSSERE TEIL DER WELT, der im Frühjahr 2012 bei Schöffling & Co. erscheint, wurde sie mit dem Pulitzer-Preis 2011 ausgezeichnet.