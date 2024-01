JOSEF BIERBICHLER: Mittelreich

Roman. Verlag: Suhrkamp Verlag ISBN: ISBN 3-518-42268-5

Das Romandebut des Schauspielers. Es ist alles erfunden und trotzdem fast wie in echt: Bierbichler erzählt mit so magischem wie zünftigem Realismus von einem Dorf am Starnberger See in den Jahren 1914 bis 1984. Und es entsteht ein Sittenbild Deutschlands, von Bayern aus gesehen.

Zum Autor:

Josef Bierbichler, geboren 1948 in Ambach am Starnberger See, ist einer der großen und das deutsche Theater prägenden Schauspieler. Er war "Mein Herbert" in dem Stück seines Freundes Achternbusch, er war Müllers "Philoktet", Marthalers "Faust" und Lopachin in Zadeks "Kirschgarten". Er spielte in Michael Hanekes Filmen "Code Inconnu" und "Das weiße Band", in Jan Schüttes Film "Abschied" den alten Brecht sowie in Hans Steinbichlers "Winterreise".