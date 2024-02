Teju Cole: Tremor

Sein 2011 erschienener Roman „Open City“ macht den amerikanisch-nigerianischen Schriftsteller Teju Cole auf einen Schlag berühmt. In „Tremor“ taucht Cole, der in den USA geboren wurde und in Lagos aufgewachsen ist, nun in die Kolonialgeschichte des Landes seiner Eltern ein und untersucht auf literarische Weise, wie diese Geschichte bis heute Spuren hinterlässt. Spuren, die sich bis in die intimen Beziehungen hinein zeigen.

Die Beklemmung zeigt sich schon in der eigentlich harmlosen Anfangsszene: „Er stellt sein Stativ auf und beginnt, die Kamera einzurichten. Zweimal hat er den Auslöser betätigt, als er eine aggressive Stimme aus dem Haus zu seiner Rechten rufen hört. Es ist nicht das erste Mal, dass ihm so etwas passiert, doch es erschreckt ihn. Mit freundlicher Stimme erklärt er, Künstler zu sein und einfach nur die Hecke zu fotografieren. Das können Sie hier nicht machen, sagt die Stimme. Das ist Privatgelände. Die Muskeln in seinem Rücken spannen sich an.“ Derjenige, der hier fotografiert, heißt Tunde, wurde in Nigeria geboren und lehrt an der Harvard University Fotografie. In einem Antiquitätengeschäft entdeckt er einige Holzmasken und Skulpturen; dazu eine Notiz über deren Herkunft.

Überall trifft Tunde auf solche Signale, und Cole erforscht in diesem komplexen Text die Historie und die Gegenwart, indem er Kunst und Fotografie, Kolonialismus und Körperlichkeit, Brutalität und den Wunsch nach Gerechtigkeit zusammendenkt.