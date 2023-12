Karl Ove Knausgård: Der Wald und der Fluss. Über Anselm Kiefer und seine Kunst

Keine Floskel: Der Norweger Karl Ove Knausgård polarisiert die Literaturwelt. Für die einen hat er mit seiner sechsteiligen „Min kamp“-Reihe ein faszinierendes Universum erschaffen, in dem sich alles nur um ihn dreht. Die anderen waren von der rasenden Egomanie, mit der ein Mann sein eigenes Leben in Literatur verwandelt, eher gelangweilt oder gar abgestoßen. Danach hat Knausgård eine Tetralogie publiziert, die dem Rhythmus der Jahreszeiten folgte. Ein Mann, der also in großen Dimensionen denkt und der nicht den Hauch von Angst vor einem möglichen Vorwurf der Gigantomanie haben dürfte.

Was geschieht, wenn dieser Schriftsteller sich mit dem Werk eines bildenden Künstlers auseinandersetzt, der sowohl in der Wahl seiner Materialien als auch im eigenen Anspruch nicht weniger groß, nicht weniger ambitioniert ist? „Über Anselm Kiefer und seine Kunst“, so lautet der Untertitel von Knausgårds neuem Buch, und siehe da – Knausgård bezeugt seine Faszination für Kiefers Schaffen nicht durch ein selbstbewusstes Tönen. Er wird still, wie er selbst es ausdrückt. Der ständig lachende Kiefer aber bleibt für Knausgård zunächst ungreifbar, was nicht nur an den verschiedenen, nahezu konträren Ansätzen der Gesprächspartner liegt. Während Knausgård aus dem Fundus des Privaten, des Persönlichen schöpft und sich dabei bis ins Mikrodetail ergeht, greift Kiefer nach den ganz großen Themen: Krieg, Holocaust, Zerstörungen der Natur.

Knausgård hat Kiefer mehrfach getroffen; aus diesen Begegnungen unterschiedlicher Art erwächst dem Autor die Frage, wie dieser Künstler und sein Werk zusammenpassen könnten. Das Ergebnis dieser Überlegungen ist kein Denkmalsturz. Vielmehr ist „Der Wald und der Fluss“ ein Annäherungsversuch und ein Nachdenken über das rätselhafte und zugleich sehr bodenständige Werk des in Donaueschingen geborenen Künstlers. Anselm Kiefer und seine Ästhetik, so eine Erkenntnis des so faszinierenden wie unterhaltsamen Buchs, seien nur im Kontext seiner heimatlichen Prägungen zu verstehen. Der Schwarzwald und die Donau spielen jedenfalls in fast allen Schaffensperioden Kiefers eine zentrale Rolle.