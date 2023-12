Jan Wagner: Steine & Erden

per Mail teilen

Jan Wagners Gedichte beeindrucken: Man liest eine Zeile, eine Formulierung, eine Beschreibung, die man so noch nicht gehört hat – und hat trotzdem sofort ein Bild vor Augen, einen Blitz aus der Erinnerung; ganz gleich, ob sie sich aus selbst Gesehenem oder einst Gelesenem speist. Das ist auch – aber nicht nur – eine Generationenfrage: „erinnerung an die siebziger jahre“ (stets in Kleinschreibung) heißt ein Gedicht, das sofort einen Assoziationsraum öffnet, eine Stimmung hervorruft:

herbstlicht, in den wohnzimmerfenstern erst ein

glimmen, dann das lodern der tagesschau; der

saft der reifen pflaumen am baum begann in

wespen zu sprechen.

Und weiter:

wer ließ alles gleichzeitig in der welt sein?

aus dem nylonhimmel der wäscheleinen

flattertanzten strumpfhosen wie die haut des

bartholomäus.

Und noch weiter, und zwar wirklich darum, weil es so schön ist:

gräser tobten rund um mein rad und hinterm

hügel pochten, pochten die tennisplätze.

telefone waren vor allem stumm in

jener epoche,

blühten nacht für nacht auf den beistelltischen

kühl und weiß wie seerosen.

Platz 7: Steine & Erden - Jan Wagner Pressestelle Verlag: Hanser Steine & Erden Autor: Jan Wagner Genre: Gedichte Verlag: Hanser Berlin Verlag ISBN: 978-3-446-27730-4

Als Jan Wagner im Jahr 2017 den Büchnerpreis erhielt, war der Aufruhr in der an Missgunst nicht armen deutschsprachigen Lyrikszene groß: Wagner gilt als ein wenig experimenteller, wenn nicht gar konservativer Lyriker. Ja, er arbeitet sich höchst produktiv an klassische Vorbilder heran. Wer ein Gedicht „panther“ nennt, der weiß, auf welches Terrain er sich begibt.

Das Gute daran ist eben nur: Wagner kann das alles, und seine Gedichte wirken angetrieben von Spracherforschungslust, von Neugier auf das nächste Wort, das nächste Bild. Seine Zeilen klingen, sind durchrhythmisiert und wirken doch leicht. 2001 veröffentlichte Wagner seine „Probebohrung im Himmel“. Nun ist er auf Erden angekommen, dort aber schwebt er eindeutig