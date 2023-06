Wer kann so etwas schon: hochgradig unterhaltsam, rasant und originell, ungemein komisch und dabei stets reflektiert und intelligent erzählen? Antwort: Nell Zink kann all das. In „Virginia“ führte Zink am Beispiel einer lesbischen Frau, die mit einem schwulen Dichter eine Ehe eingeht, die Doppelmoral der amerikanischen Gesellschaft vor. In „Das Hohe Lied“ fächert Zink ein soziales Panorama auf, das über mehrere Generationen hinweg zum einen die Stadt New York und deren Veränderungen porträtiert, zum anderen aber auch angefüllt ist mit Musik, Drogen und Politik.

Nell Zink: Avalon Pressestelle Verlag Rowohlt Avalon Autor: Nell Zink Genre: Roman Verlag: Rowohlt ISBN: 978-3-498-00311-1

„Avalon“, so der Titel von Zinks neuem Roman, ist nicht nur jener mystische Ort aus der Sagenwelt, auf den König Artus sich nach seiner Verwundung zurückgezogen hat. Es ist auch ein Album der britischen Band „Roxy Music“, ein Automodell der Marke Toyota – und: „ein Touristenfallen-Kaff“, so nennt die Erzählerin und Heldin Bran besagten Ort auf Santa Catalina Island. Bran ist zunächst soziales Treibgut innerhalb einer Gesellschaft, die Aufstiegschancen nur behauptet, aber selten ermöglicht. Ihr Vater ist nach Australien ausgewandert, als sie elf Monate alt war. Die Mutter sucht neun Jahre später nach Erleuchtung und findet sie in einem buddhistischen Kloster, wo sie kurz darauf an Krebs stirbt. Bran bleibt bei ihrem Stiefvater und dessen Familie zurück, in deren Großgärtnerei sie ab ihrem vierten Lebensjahr als unbezahlte Arbeitskraft mehr oder weniger gefangen gehalten wird.

Als trüge sie eine Tarnkappe, geht die hochbegabte und auffassungsschnelle Bran zunächst durch ihr Leben. Dann lernt Bran Peter kennen. Der kommt von der Ostküste, ist ein intellektueller Schnösel und Brans große Liebe. Und sie ist seine. Von der romantischen Liebe sind sie trotzdem weit entfernt, Stichwort: Klassenschranken. Zink ist unaufdringlich anspielungsreich, aber nie überbordend, hochironisch im Tonfall, das aber nur in dem sicheren Gespür dafür, wann es ernst werden muss.