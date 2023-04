Die Schottin A.L. – was für Alison Louise steht – Kennedy ist zunächst einmal eine ungemein einfallsreiche und in ihrer Prosa kaum berechenbare Autorin, die auch als Solo-Performerin auftritt und sich mit ihrem Bühnenprogramm „Words“ eine Art Kultstatus erarbeitet hat. In „Words“ erzählt Kennedy in geraffter und hoch ironischer Form von ihrer Künstlerwerdung, von ihrer Unbeholfenheit in Situationen, die zum Leben einer Autorin zwangsläufig gehören, von ihren Zweifeln und Selbstentblößungen.

A.L. Kennedy: Als lebten wir in einem barmherzigen Land Pressestelle Verlag Hanser Als lebten wir in einem barmherzigen Land Übersetzt aus dem Englischen von Ingo Herzke und Susanne Höbel Autor A.L. Kennedy Genre: Roman Verlag: Hanser ISBN: 978-3-446-27624-6

In Deutschland hat Kennedy sich seit Veröffentlichung ihres Romans „Gleißendes Glück“ im Jahr 2000 eine stetig wachsende Fangemeinde erschrieben. Kennedy ist unkonventionell und bissig, politisch und poetisch zugleich. In ihrem neuen Roman kommt weniger die verspielte als die politische Seite dieser Autorin zum Vorschein – der Roman lässt sich durchaus als eine Abrechnung lesen. Er spielt in London während der Zeit des Lockdowns. Erst der Brexit, dann auch noch die Pandemie. Annie, die Hauptfigur des Romans, ist eine Lehrerein, die noch immer Ideale hat. Sie erinnert sich an ihre Studienzeit, in der sie Mitglied einer politischen Theatergruppe war.

Die zweite Erzählstimme gehört Buster, der ebenfalls Mitglied dieser Gruppe war, aber als V-Mann von der Polizei dort eingeschleust wurde. 2019 treffen sich Annie und Buster wieder – vor Gericht, bei einem Prozess. Zwei Welten, zwei Weltsichten prallen da aufeinander. Kennedys Roman ist rasant und unversöhnlich, und doch wohnt ihm im Kern etwas Humanes inne: Annie ist es letztendlich, die ihr eigenes Handeln an der Barmherzigkeit ausrichtet.