Der Komponist Luigi Dallapiccola äußerte einmal über einen Kollegen, dass dieser nicht hunderte von Werken, sondern vielmehr stets dasselbe Werk immer wieder geschrieben habe. Er meinte das nicht boshaft. Gleiches ließe sich über Wilhelm Genazino sagen: Er hatte sein Thema gefunden, vor allem aber den Typus jenes verkrachten, eigenbrötlerischen, melancholischen Anti-Helden, durch dessen Augen die Welt beschrieben wurde.

Genazinos erster und auch großer Erfolg als Schriftsteller war die zwischen 1977 und 1979 erschienene „Abschaffel“-Trilogie, benannt nach ihrer Hauptfigur. Es war die Geburt eines urbanen Streuners, der ganz wunderbar in die Epoche passte und den Genazino in seinen folgenden Romanen weiterentwickelte – ein melancholischer Flaneur, der sich treiben lässt, in jeder Hinsicht, mit seinen Nöten im Job und bei den Frauen. Der Kleinbürger im Literatur-Großformat, das war Genazinos Spielfigur. 2004 wurde Genazino mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet. Die Kritik vermeldete, Genazino radikalisiere sich mit jedem Buch auf subtile und faszinierende Weise ein Stück mehr, indem er seine Durchschnittshelden immer ein kleines Stückchen weiter von uns allen und einem funktionierenden Gemeinwesen wegrücke.

Wilhelm Genazino: Der Traum des Beobachters Pressestelle Hanser Verlag Der Traum des Beobachters Autor Wilhelm Genazino Genre: Roman Verlag: Hanser Verlag ISBN: 978-3-446-27620-8

Wilhelm Genazino starb im Dezember 2018; pünktlich zu seinem 80. Geburtstag am 22. Januar ist der von Jan Bürger und Friedhelm Marx herausgegebene Band „Der Traum des Beobachters“ erschienen. Genazino verließ seine Wohnung nie ohne Zettel und Stift in der Tasche. Seine Alltagsbeobachtungen notierte er, tippte sie später ab und sammelte sie in einem so genannten „Materialcontainer“. Diese bislang unbekannten Notizen aus den Jahren 1972 bis 2018 werden nun auch dem Publikum zugänglich gemacht. Sie erweitern das Werk dieses Autors auf erhellende Weise.