Der 1968 geborene Österreicher Arno Geiger ist einer der bekanntesten und auch erfolgreichsten Schriftsteller in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. 2005 war Geiger der erste Gewinner des Deutschen Buchpreises. Und nun eröffnet er sein neues Buch mit einigen so beiläufig daherkommenden Sätzen, die es aber tatsächlich in sich haben: „Es gibt dunkle Geheimnisse, und es gibt glückliche Geheimnisse. Mein glückliches Geheimnis bestand fünfundzwanzig Jahre lang darin, dass ich in Wien ausgedehnte Streifzüge machte und die an den Straßen stehenden, für Altpapier vorgesehenen Behältnisse erkundete auf der Suche nach für mich Interessantem.“

In einem „auf Hochtouren laufenden Wegwerfbetrieb“, den Arno Geiger in unserer Gesellschaft sieht, hat der Schriftsteller für sich und seine Arbeit eine Stoff- und Geschichtensammlung entdeckt, die sein Schreiben getragen hat. Geiger findet Material im Altpapier: Tagebücher und Briefe, Notizzettel, Bücher, Postkarten. Vieles vernichtet er wieder; manches hebt er auf. Was er beim Sammeln entwickelt, das ist der empathische Blick auf Menschen, der auch seine Romane auszeichnet. Geigers Perspektive ist nicht die des von oben Herabschauenden, sondern die eines Autors, der seinen Figuren auf Augenhöhe begegnet. „Im Müll“, so schreibt Geiger, „wohnt die Wahrheit.“

Arno Geiger: Das glückliche Geheimnis Pressestelle Hanser Verlag Das glückliche Geheimnis Autor Arno Geiger Verlag: Hanser Verlag ISBN: 978-3-446-27617-8

Geigers Buch ist ein Hybrid – eine Reflexion über das Wesen des Sammlers, ein autobiografischer Bericht und zugleich auch ein Text, der seine Poetik offenlegt. Und damit eines der überraschendsten und ungewöhnlichsten Bücher seit langem. Eines, das deutlich macht, dass Lebensgeschichten sich nicht so einfach ordnen lassen.