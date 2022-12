Mircea Cărtărescu, 1956 in Bukarest geboren, gehört zu den Solitären der literarischen Moderne, eigensinnig, erfindungsreich. Als Referenzen werden immer wieder Kafka und Cortázar genannt, und auch Cărtărescu zählt seit Jahren zu den Kandidaten für den Literaturnobelpreis. „Solenoid“, Cărtărescus 2019 erschienener Roman, war ein ausschweifendes, rund 900 Seiten umfassendes Werk; eine Phantasmagorie, die sich las, als hätte James Joyce psychedelische Pilze zu sich genommen.

Nun folgt ein vergleichsweise schmaler Band mit drei Erzählungen, denen ein Prolog und ein Epilog vorangestellt sind. Es ist eine dunkle, mythisch aufgeladene Welt, in die diese Erzählungen hineinführen – die Welt der Kindheit, die bei Cărtărescu zu einem Universum wird, aus dem nur die Fantasie Auswege anbietet. Das zeigt sich beispielhaft an der Erzählung „Die Stege“, in denen der beklemmende Alltag sich in ein surreales Szenario wandelt. Ein fünfjähriger Junge wartet in einer Hochhauswohnung am Rande einer Stadt darauf, dass seine Mutter vom Einkaufen zurückkommt. Die Zeit dehnt sich; Wochen, so denkt das Kind, Monate oder gar Jahre waren vergangen, seit die Mutter gegangen ist. Das Kind durchstreift die Zimmer, registriert jedes Detail, jeden abgeplatzten Farbpartikel.

Mircea Cărtărescu: Melancolia Pressestelle Verlag: Zsolnay Melancolia Übersetzt aus dem Rumänischen von Ernest Wichner Autor Mircea Cărtărescu Genre: Roman Verlag: Zsolnay ISBN: 978-3-552-07305-0

Was nun geschieht, ist die Ablösung von der Wirklichkeit – oder eben die Erschaffung einer neuen, gleichrangigen Realität, denn der Junge verlässt die Wohnung mehrmals über Regenbogen ähnlichen Stegen, die sich über die Stadt spannen und ihn in neue Welten bringen. Kindheit, Älterwerden, Pubertät. Ängste, Alpträume, sexuelles Erwachen, Unsicherheiten. Cărtărescu verdichtet all diese Motive zu unheimlichen Geschichten; zu modernen dunklen Märchen.