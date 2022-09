„Der Sandkasten“ ist Christoph Peters zehnter Roman. Es hat dem am Niederrhein geborenen und in Berlin lebenden Schriftsteller schon immer sichtliche Freude bereitet, die Genres aufzubrechen. Sein Repertoire reicht von Adoleszenromanen bis hin zu comichaft aufgeladenen Genregeschichten mit der Rasanz japanischer Actionfilme. Jetzt hat Peters sich an die Gegenwart und ihre politischen Implikationen herangeschrieben. „Der Sandkasten“ spielt an zwei Tagen in Berlin, dem 9. und 10. November 2020. Lockdown-Zeit.

Kurt Siebenstädter sitzt nicht im, aber doch sehr nahe am Zentrum der Macht. Seine Frühsendung in Deutschlands einflussreichstem Radiosender hat ihm den Ruf eines gnadenlosen Gesprächspartners eingebracht; den eines Mannes, der keine Schonung kennt, keine Unterschiede macht und an nichts glaubt außer daran, dass die Medien nicht Haltung zu zeigen, sondern unangenehm zu sein hätten.

Christoph Peters: Der Sandkasten Pressestelle Verlag: Luchterhand Der Sandkasten Autor Christoph Peters Genre: Roman Verlag: Luchterhand Literatur ISBN: 978-3-630-87477-7

Die Luft für ihn wird langsam eng: Der Chef gibt ihm zu verstehen, dass er zu oft die falschen Leute zu Wort kommen lässt, obwohl er auch die in die Zange nimmt. Siebenstädter spürt, dass er zum Auslaufmodell wird und sieht fassungslos dabei zu, wie Begriffe umgedeutet werden, wie ein Skeptiker plötzlich zum verdächtigen Objekt wird, und wie eine ironisch-distanzierte Haltung zu den Dingen plötzlich als ausgelaugte Pose eines privilegierten, haltungslosen Reaktionärs gedeutet wird. Da bekommt er eines Tages ein Angebot aus der Politik.

Christoph Peters hat sich ausdrücklich Wolfgang Koeppens 1953 erschienenen Roman „Das Treibhaus“ als Folie vorgenommen und zeigt einen leerdrehenden Machtbetrieb und ausgelaugte Funktionseliten.