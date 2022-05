Siebenbürgen, Transsilvanien, die alten Mythen, die aufgeladene Gegenwart, die unselige kommunistische Vergangenheit. Ádám Bodor, 1936 in Cluj, dem ehemaligen Klausenburg, geboren, hat von früher Jugend an gegen die kommunistischen Machthaber in Rumänien opponiert und wurde als Siebzehnjähriger erstmals von der Securitate verhaftet. Danach, ab dem Jahr 1955, war Bodor in Rumänien als Schriftsteller seiner Möglichkeiten beraubt, konnte nur kleinere Texte veröffentlichen und hielt sich mit der Arbeit in einem Archiv über Wasser. Die Kurzprosa wird notgedrungen zu einer Form, die er perfektioniert.

Seit 1982 lebt er in Budapest. Erst dort begann Bodor mit dem Schreiben von Romanen. „Die Vögel von Verhovina“ erschien im Original 2011. „Verhovina“, das bedeutet im Slawischen so viel wie „Berggegend“ oder „Ort in Höhenlage“, ist also keine konkrete Angabe, sondern vielmehr die Chiffre für einen fiktiven Raum, zu dem die Figuren in eine Beziehung treten.

Ádám Bodor: Die Vögel von Verhovina Pressestelle Secession Verlag Die Vögel von Verhovina Übersetzt aus dem Ungarischen von Timea Tankó Autor Ádám Bodor Verlag: Secession Verlag ISBN: 978-3-907-33619-9 308 Seiten, € 28,00

Es ist ein an Motiven, historischen Referenzen, literarischen Verknüpfungen und landschaftlicher Verdichtung ungemein reiches Buch.

Die Atmosphäre flackert zwischen Beklemmung und grotesker Komik. Zu Beginn des Romans kommt ein Junge aus einer Besserungsanstalt mit dem Zug in Verhovina an. Über allem liegt Endzeitstimmung. Die Züge fahren nicht weiter. Die Vögel sind bereits verschwunden. Menschen tauchen auf und verschwinden wieder. Die Welt ist aus den Fugen. Doch wann ist sie das nicht?