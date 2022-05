Im September feiert der litauische Dichter und Übersetzer Tomas Venclova seinen 85. Geburtstag. Wenige Monate zuvor erscheint sein neuer Gedichtband in einer zweisprachigen Ausgabe mit Übersetzungen von Cornelius Hell.

Litauisch, so verdeutlicht es Michael Krüger in seinem Nachwort, ist eine Sprache, die von weniger Menschen gesprochen wird als in Berlin leben. So klein das Land aber ist, so wichtig sein europäisches Selbstverständnis. Das wird besonders deutlich, wenn man sich die russischen Begehrlichkeiten auf dem Baltikum vor Augen führt.

Der Dichter Tomas Venclova kultiviert diese Identität vom Randständigen, die eng mit der europäischen Kulturtradition verbunden ist.

Tomas Venclova: Variation über das Thema Erwachen Pressestelle Hanser Verlag Variation über das Thema Erwachen Übersetzt aus dem Litauischen von Cornelius Hell Autor Tomas Venclova Verlag: Hanser Verlag ISBN: 978-3-446-27298-9 112 Seiten, € 20,00

Krüger erinnert sich an einen stillen, groß gewachsenen Mann, den er einst in Stockholm bei der Verleihung des Nobelpreises an Joseph Brodsky kennengelernt hatte und der immer so aussah, als würde er still Gedichte vor sich hersagen, um in Gesellschaften einen Halt, einen Anker zu haben. Tatsächlich kann Venclova nicht nur seine eigenen Gedichte, sondern auch die all seiner Freunde auswendig.

Der neue Band ist ein Alterswerk von hoher Konzentration, sprachlicher Souveränität und einem melancholischen Grundgefühl. Hier nimmt einer Abschied und beschäftigt sich auf intensive Weise mit dem Tod. In dem Gedicht „Der Flug“ heißt es: „Doch was bedeutet schon der Tod nach so vielen Jahren, / Landschaften und Begegnungen, wenn deine Zeit schon erfüllt ist?“ Die Antwort auf diese Frage bleibt offen.