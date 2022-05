per Mail teilen

Die fünf Erzählungen in diesem Band betreiben unter anderem die Ehrenrettung einer zuletzt etwas in Verruf geratenen Spezies: die des alten Mannes. Claudio Magris, der in Triest geborene und lebende Schriftsteller und Germanist, gilt, wie zugegeben nicht wenige seiner Kollegen, seit Jahren als ein Geheimfavorit auf den Literatur-Nobelpreis.

Magris ist 82 Jahre alt, und etwa im gleichen Alter dürften sich die Hauptfiguren seiner Geschichten befinden. Es sind Geschichten, die zu schweben scheinen, die keinen spannend nacherzählbaren Plot haben, keine spektakulären Wendungen. Der Held der Erzählungen ist ein Erinnerungsstrom, der die Zeit noch einmal aufhebt, bevor sie zu Ende geht. Und sie reichen weit zurück in der Erinnerung: Ein Literaturwissenschaftler erinnert sich während einer Konferenz an eine alte Liebe. Ein jüdischer Geigenlehrer wird plötzlich von Holocaust-Erinnerungen überschwemmt.

Claudio Magris: Gekrümmte Zeit in Krems Pressestelle Hanser Verlag Gekrümmte Zeit in Krems Übersetzt aus dem Italienischen von Anna Leube Autor Claudio Magris Verlag: Hanser Verlag ISBN: 978-3-446-27277-4 96 Seiten, € 20,00

Die Krümmung der Zeit, die dem Buch seinen Titel gibt, vollzieht Magris überaus subtil und technisch raffiniert in seiner Erzählstrategie nach. Tatsächlich fügt sich aus den Bewusstseinspartikeln der Figuren, die der Gegenwart enthoben sind und in ihrem eigenen, autonomen Universum angesiedelt sind, ein eigener Zeithorizont zusammen. Es muss sich dabei nichts runden. Lebensbilanz ziehen heißt nicht, dass am Ende alles gut ist. Nur dass ein Prozess im Gang ist. Den lesen wir hier mit.