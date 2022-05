An keinem anderen seiner Bücher, sagt der Slowene Aleš Šteger, habe er so lange herumgegrübelt wie an „Neverend“. Es ging um die Frage, wie man sich mit den Kriegshandlungen im ehemaligen Jugoslawien zu Beginn der 1990er-Jahre auf eine künstlerisch adäquate und auch heute noch aktuelle Weise beschäftigen könne.

Das Ergebnis ist dieser Roman – ein Buch, das in einer europäischen Zukunft spielt, in dem aber der Krieg als ein Erinnerungsnachhall präsent ist.

Aleš Šteger: Neverend Pressestelle Wallstein Verlag Neverend Übersetzt aus dem Slowenischen von Matthias Göritz und Alexandra Natalie Zaleznik Autor Aleš Šteger Verlag: Wallstein Verlag ISBN: 978-3-8353-5006-9 462 Seiten, € 26,00

Die EU, die Šteger beschreibt, ist ein Zerfallsprodukt, zerfressen von Ideologien und Handelsscharmützeln. Die Erfüllung eines dystopischen Zustandes, der aber bereits heute in der Luft liegt.

Im Zentrum steht eine junge Schriftstellerin, die in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana an ihrem Roman arbeitet und sich in einer tiefen Krise befindet, und zwar in vielerlei Hinsicht. Um zumindest ihre Finanzen in den Griff zu bekommen, nimmt sie das Angebot an, in einem Gefängnis einen Creative Writing-Kurs anzubieten.

Die Erzählungen dreier Gefangener sind ebenso in den Roman integriert wie das Manuskript der Schriftstellerin selbst, das von einer Reise durch das 18. Jahrhundert erzählt, vom Nachhall des Kriegs – und von der Züchtung der Banane auf europäischem Boden.

Die politische Gegenwart wird dabei nicht ausgeklammert: Slowenien steht vor Wahlen, in denen ein autoritärer Populist auftrumpft. So überlagern sich reale und surreale Ebenen, bildstark geschildert und sprachlich elaboriert.