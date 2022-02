Für seinen gleichnamigen, 2018 in der Tageszeitung taz erschienenen Text war Daniel Schulz für den Deutschen Reporterpreis nominiert. Darin beschreibt der 1979 in Potsdam geborene und in einem Dorf in Brandenburg aufgewachsene Schulz das Zerbröseln der DDR und ihrer Strukturen, die Konsequenzen für die aus dem Arbeitsmarkt herausfallenden Menschen, vor allem aber aus der Perspektive eines Jugendlichen den Übergang in jene Epoche, die mittlerweile als die „Baseballschlägerjahre“ in den Sprachgebrauch eingegangen ist; jenes Umschwenken in offene, rechtsradikale oder neonazistische Gesinnung, die den Nährboden für vieles von dem bildete, mit dem wir es bis heute zu tun haben.

Kennt man schon? Mag sein, aber nicht so. Der Roman ist keine ausgewalzte Reportage, vielmehr eine spannend und mit Erkenntnisgewinn zu lesende Milieustudie aus einer fiktiven Kleinstadt, in der tatsächlich alles gleichzeitig geschieht und auch nebeneinanderher existiert. Die Neonazis, die Schlägertrupps – sie sind nicht wie UFOs in der ostdeutschen Provinz gelandet, sondern geradezu naturgemäß und organisch aus einem Gemisch von Hoffnungslosigkeit, Identitätsverlust und Opportunismus herausgewachsen.

Daniel Schulz: Wir waren wie Brüder

Es ist ein großer und umfassender gesellschaftlicher Transformationsprozess, den Daniel Schulz in einem Mikrokosmos abbildet. Ein Kosmos, in dem die Songs von Matthias Reim und die der Böhsen Onkelz gleichberechtigt nebeneinanderstehen.

Der Titel des Romans stammt auch aus einem Onkelz-Song. Und irgendwann dröhnt im Autoradio eine Kassette mit dem Lied „Danke für nichts“, in dem rechte Identitätspolitik geradezu paradigmatisch vorgeführt wird. Und in diesem Augenblick begreift man, dass Schulz auch über die Gegenwart schreibt.