Alles muss fließen in der Gegenwart. Seien es die Ideen in einer Agentur oder die Abwässer in der Kanalisation oder die Zeit für junge Erwachsene, die sich auf Sinnsuche im Ländlichen begeben haben. Der Autor Philipp Böhm widmet sich in seinen Erzählungen in dem Band „Supermilch“ den Momenten, in denen es sich staut.

Philipp Böhm: Supermilch. Erzählungen Pressestelle Verbrecher Verlag Supermilch. Erzählungen Autor Philipp Böhm Verlag: Verbrecher Verlag ISBN: ISBN 9783957325143

Präzise greift er das Business-Denglisch von Content Managern auf und führt es bis zu dem Punkt, an dem es sich selbst entlarvt. In einer anderen Geschichte ist eine aufgeregte Journalistin viel fragwürdiger als der gigantische Berg Fett, der sich in den Abwasserrohren gebildet hat. Philipp Böhm persifliert nicht einfach die Irrungen und Wirrungen der Gegenwart, sondern spielt literarisch reflektiert und sprachlich versiert mit ihnen.