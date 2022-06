Richard Russo: Mittelalte Männer

Am 12. Juni wird Monika Rinck mit dem renommierten Hölderlin-Preis ausgezeichnet. Die Lyrikerin, die 1969 in Zweibrücken geboren wurde und in Berlin lebt, erhält den Preis für ihr schriftstellerisches Gesamtwerk. Seit mehr als 20 Jahren schreibt sie Lyrik, Prosa und Essays und verknüpft diese Gattungen auch gern miteinander. Die Jury des Hölderlin-Preises lobt an ihr ihren analytischen Blick, ihre ausgefeilte Sprache und ihren feinen Humor. In ihrem Gedicht „Der Quitte wegen“ finden sich alle drei Charakteristika in einer Art Parodie auf Jacques Brels Chanson „Ne me quitte pas“. mehr...